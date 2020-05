Reunião debate criação da Apae em Nova Palma

Na última segunda-feira, dia 11, foi realizada reunião na Sala dos Conselhos da Prefeitura de Nova Palma para debater sobre um projeto de criação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Ação é idealizada em uma parceria das secretarias municipais de Educação e de Saúde e Assistência Social.

Na reunião, as secretárias municipais Inês Osmari, que responde pela pasta da Educação, e Eleni Dalla Nora, da Saúde e Assistência Social, debateram pontos do projeto com as servidoras municipais Joselaine Peixoto dos Passos, suplente de vereadora e atualmente em exercício do cargo, Márcia Somavilla e Marciane Pegoraro.

Entre os objetivos do projeto está a disponibilização de um espaço para a promoção de atividades diferenciadas ao público (adulto e/ou infantil) possuidor de necessidade especial por meio de uma equipe multidisciplinar, com as possibilidades de atendimento especializado de Educadora Especial, oficinas de arte, artesanato, entre outras, bem como a disponibilização de equoterapia (terapia com o uso do cavalo). É trabalhada a possibilidade de utilização da antiga escola da localidade de Novo Paraíso, interior do município, que atualmente é a sede da Cooperativa dos Estudantes de Nova Palma.

Em um levantamento prévio, calcula-se que em Nova Palma tenha cerca de 75 pessoas aptas a participar das atividades da Apae.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma