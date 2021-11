Reunião debate Calendário de Eventos de 2022 de Nova Palma

Nesta quinta-feira, dia 25, aconteceu na Câmara de Vereadores de Nova Palma a reunião para definição do Calendário de Eventos 2022 do município.

O coordenador de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Palma, Diego Hahn, apresentou, mês a mês, o arquivo preenchido com os eventos enviados pelas entidades e representantes para que pudessem confirmar as informações, fazer correções e debater eventuais conflitos de datas.

Questões não definidas na ocasião ficaram para ser tratadas entre as entidades envolvidas, as quais darão um retorno até a próxima semana, quando então uma prévia do calendário será publicada no site da Prefeitura, lá permanecendo por uma semana para avaliação dos interessados. Depois desse período, o material será enviado para gráfica para publicação.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma