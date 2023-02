Reunião da Comissão Intergestores Regional da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde é realizada em Paraíso do Sul

Na última sexta-feira, dia 10, ocorreu em Paraíso do Sul, no Centro de Convivência da Assistência Social, a reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado.

No encontro estiveram presentes os secretários de Saúde dos municípios da Região Central e na pauta estava temáticas gerenciais dos serviços de saúde, referências de especialidades, consultas, exames, além de outros assuntos importantes para o desenvolvimento do planejamento em saúde de forma compartilhada e regionalizada conforme os preceitos do Sistema Único de Saúde (Sus).

A Secretária de Saúde de Paraíso do Sul, Juliane Machado, juntamente com o prefeito Artur Ludwig e equipe da Secretaria Municipal de Saúde, também estiveram presentes no evento acolhendo os visitantes e se colocando à disposição para o diálogo e o aperfeiçoamento dos serviços em saúde municipais e regionais.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul