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Reunião da Comissão do Quarta Colônia Geoparque Unesco alinha ações para visita de revalidação do selo da Unesco

A Comissão de Educação e Comunicação do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco realizou na última quinta-feira, dia 21, uma reunião na Pousada Vila Campolongo, no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine. O encontro teve como objetivo organizar as ações relacionadas à próxima visita técnica dos avaliadores da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), etapa fundamental para a revalidação do selo internacional de geoparque.

Durante a reunião, foi debatido o planejamento da visita, o cronograma e as exigências que deverão ser apresentadas aos avaliadores. A preparação da Exposição de Educação Patrimonial e a organização da Jornada Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores em Educação Patrimonial dos Geoparques, marcada para os dias 23 e 24 de julho, também foram temas centrais. A área da Comunicação discutiu encaminhamentos internos, alinhamento entre os municípios e estratégias para fortalecer a divulgação institucional do território.

O Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco integra a Rede Global de Geoparques da Unesco e desempenha um papel essencial no desenvolvimento sustentável do território, promovendo a valorização do patrimônio geológico, histórico, cultural e natural. A manutenção do selo internacional mantém o compromisso regional com a preservação, a educação patrimonial e o turismo responsável, ampliando a visibilidade e as oportunidades para as comunidades da Quarta Colônia.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins

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