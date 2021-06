Reunião da Brigada Militar planeja estratégias de ações para a região

A Brigada Militar realizou na tarde desta quinta-feira, dia 24, em Santa Maria, uma reunião para definir estratégias de ações, troca de informações e apresentações de demandas da região.

Com o encontro realizado na sede do 3º Esquadrão, no Bairro Camobi, os tenentes comandantes estiveram reunidos com o capitão Alexandre Pires Lacerda, comandante do 3º e 4º Esquadrão, e com o major Antonio Marcos Moreira, subcomandante. Da região, participaram os tenentes Carlos Alaor Rodrigues, de Restinga Sêca; Antonio Marcos Martins Santos, de Faxinal do Soturno; e Egleton Rodrigues, de Agudo.

Na ocasião foram repassadas orientações sobre questões operacionais e, posteriormente assuntos, administrativos. Além disso, orientação quanto a utilização da ferramenta Avante para gestão operacional, controle dos convênios de videomonitoramento junto aos municípios, operações especiais nos setores com apoio da Patrulha Rural e Força Tática para coibir furto abigeato e tráfico de drogas na região.

Durante a reunião também foram abordados assuntos relacionados aos armamentos, equipamentos e viaturas policiais, com perspectiva da chegada de novos veículos, um Renault Duster para os municípios de Itaara e Ivorá, processo seletivo para sargentos e tenentes, entre outras questões.