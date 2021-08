Reunião com presidente da Ibraoliva reafirma grande potencial do cultivo de oliveiras na Região Central e no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, dia 5, ocorreu no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, uma reunião para fortalecer e viabilizar novos incentivos e oportunidades para o projeto de plantação de oliveiras no Estado do Rio Grande do Sul. Estiveram presentes Roberto Argenta, presidente do Conselho Diretor do Recanto Maestro e proprietário da empresa Azeite Recanto Maestro; Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva); Almir Foletto, presidente da Fundação Antonio Meneghetti; o deputado estadual Beto Fantinel (MDB-RS) e seu assessor, Valério Trebien; e Fabrício Carlotto, responsável técnico pela plantação de oliveiras no Distrito Recanto Maestro.

A reunião teve como pauta reforçar a parceria do Azeite de Oliva Recanto Maestro, Fundação Antonio Meneghetti e Ibraoliva intensificando a discussão sobre novas formas e possibilidades de incentivo ao cultivo de oliveiras no estado a fim de expandir a produção e torná-lo a maior referência nacional no cultivo.

Segundo o empresário Roberto Argenta, “o cultivo oliveiras representa uma porta de entrada para diversificar da produção agrícola do estado, com grande potencial para ser a base de um novo ciclo de desenvolvimento econômico”. Além de rentável, o plantio pode ser feito em conjunto com outras culturas e em regiões rochosas ou de declínio. As oliveiras também são uma matriz produtiva geradora de saúde, além de possuir forte potencial turístico e retomar uma cultura clássica milenar.

A construção da fábrica no Recanto Maestro viabilizará ainda mais o cultivo, pois permite aos produtores terem a segurança que haverá maior busca e compra do produto in natura. Hoje, o Rio Grande do Sul possui aproximadamente 7 mil hectares de plantio de oliveiras, mas o Estado tem capacidade para alcançar um milhão de hectares.

Fonte: Fundação Antonio Meneghetti