Reunião com a UFSM tratou de parceria para montagem do futuro Museu Municipal de Nova Palma

No dia 18 de fevereiro, o prefeito municipal de Nova Palma, André Rossato, o secretário de Educação, João Alberto Ghisleni, e o assessor de Cultura e Turismo do município, Diego Hahn, reuniram-se no gabinete do prefeito para uma reunião virtual com o Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Flavi Lisboa, a coordenadora institucional do Projeto Geoparque, Jaciele Sell, e os representantes da área de Museologia da Universidade, André Soares e Bernardo de Paula.

Na ocasião, foi debatida a possibilidade de cooperação técnica entre o Município e a UFSM para a idealização e montagem do Museu Municipal, que será criado e funcionará no espaço do Centro Cultural.

Com a obra do Centro finalizada recentemente, a previsão é de, no decorrer do primeiro semestre de 2021, se iniciar a mudança da Biblioteca Municipal e do Centro de Pesquisas Genealógicas para o espaço, além dessa montagem do museu.

Após troca de ideias, ficou acertado na reunião que o Município montará um grupo de trabalho local e em seguida os representantes da UFSM serão convidados a vir a Nova Palma conhecer o espaço do Centro Cultural, para a partir de então se montar um plano de trabalho para a montagem do museu.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma