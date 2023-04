Reunião alinha mais ações de combate a Dengue em Nova Palma

Com o objetivo de avançar no trabalho de controle e prevenção ao mosquito da Dengue em Nova Palma, foi realizada nesta quarta-feira, dia 12, na Câmara de Vereadores, mais uma reunião. Encontro contou a presença de Kelli Cancian, secretária municipal da Saúde e Assistência Social; Maria José Baptista, Agente de Combate a Endemias; e todos os Agentes Comunitários de Saúde.

Com um total de 26 casos confirmados de Dengue até o momento, entre as instruções repassadas estava o de revisar todos os quarteirões onde há o foco do mosquito Aedes aegypti e, na sequência, abranger para os demais quarteirões da cidade. Todo trabalho que já é realizado desde o último dia 27 de março com o intuito de eliminar os criadouros de água e focos de ovos, larvas e pupas do Aedes aegypti, para evitar o surgimento de mosquitos adultos.

A Secretaria da Saúde e Assistência Social de Nova Palma pede para que cada munícipe contribua para revisar o seu pátio, não mantendo nenhum foco de água parada. Os principais registros são de água parada em baldes, bombonas e caixa d’ água que não estão em condições de armazenamento da água. Elas devem estar bem vedadas e, se possível, com tela bloqueadora de mosquito.