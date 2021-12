Retomadas as aulas de canoagem em Nova Palma

Na sexta-feira, dia 26 de novembro, reiniciaram as aulas de canoagem no Rio Soturno, junto ao Balneário Municipal, em Nova Palma.

O projeto tem por parceria o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, vinculado ao Centro de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e o município de Nova Palma, por meio do projeto Geoparque Quarta Colônia.

As aulas, gratuitas, que iniciaram no ano de 2019 e haviam sido interrompidas devido à pandemia, terão a continuidade sempre as sextas-feiras e sábados, nos turnos da manhã e tarde. Atividades são abertas ao público em geral, contando com monitores acadêmicos da UFSM.

