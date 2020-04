Retomadas as atividades do projeto “Semeando um Novo Saber”, em Nova Palma

Nos últimos dias começaram a ser retomadas as atividades do projeto “Semeando um Novo Saber”, do Horto Municipal de Nova Palma.

Na manhã de segunda-feira, dia 13 de abril, a chefe do escritório da Emater de Nova Palma, Sandra Denardin da Silva, esteve no Horto para passar instruções a respeito do plantio de mudas de hortênsias e amor perfeito.

Pela parte da tarde, as servidoras municipais Clauciane Stefanello e Márcia Somavilla, integrantes da equipe que desenvolve o projeto, foram até a comunidade do Novo Paraíso, na propriedade de Natal e Guiomar Stefanello, coletar galhos de hortênsias para a produção de novas mudas, a serem posteriormente utilizadas no embelezamento da cidade. Uma das ideias, de acordo com a secretária municipal de Educação, Inês Osmari, é ornar a região da subida do cerro da gruta.

Já no Horto Municipal, o servidor responsável pelo plantio e manutenção, Vanderlei Melo, recomeçou a preparação de sementes de amor-perfeito para o plantio, a serem também utilizadas em seguida na ornamentação de diferentes pontos da cidade.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma