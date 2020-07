Retomadas as ações de saúde através do convênio entre Prefeitura de Silveira Martins e UFN

A Administração Municipal de Silveira Martins, através da Secretaria de Saúde retomou na última segunda-feira, dia 6 de julho, o Convênio assinado pelo prefeito Fernando Cordero com a Universidade Franciscana (UFN), em 2019.

A iniciativa já trouxe ao município ações de promoção à saúde nas áreas de terapia ocupacional, farmácia e clínica geral, mas foram interrompidas parcialmente devido a pandemia do COVID -19 que assola o país.

O convênio está reiniciando na área médica com dois estagiários do último semestre do curso de Medicina, que estão atuando na Unidade Básica de Saúde Madre Imilda diariamente, auxiliando no atendimento nas unidades.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins