Retomada as atividades esportivas com alunos e melhor idade de Silveira Martins

A Prefeitura de Silveira Martins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos, retomou na semana passada as atividades esportivas com alunos das escolas estadual e municipal, bem como com o Grupo da Melhor Idade Amizade.

A novidade agora é a parceria com as secretarias da Educação e da Assistência Social e Habitação, quando além da Escolinha de Futsal e com a Melhor Idade, os alunos da Educação Infantil e de 1° ao 5° Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal João Frederico Savegnago estão com atividades orientadas pelo educador físico Giuliano Gasparetto.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Bem Viver também está somando nas atividades com intervenções e dinâmicas da psicóloga Andressa Baptistela e da assistente social Andreia Pozzobon.

Para Cátia Ferret, secretária municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos e que também responde pela pasta da Assistência Social e Habitação, é importante essa cooperação entre as secretarias por entender que se trata de um momento de retomada do convívio social, portanto, é muito importante estimular as crianças, adolescentes e adultos de forma multidisciplinar.

– Agenda das atividades

Terças-feiras: Grupo Amizade (Centro de Convivência)

Quartas-feiras: Escolinhas de Futsal – Masculino e feminino (Clube Agrícola)

Quintas-feiras: Atividades Orientadas (Escola João Frederico Savegnago)

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins