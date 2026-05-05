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Retomada as atividades do grupo de gestantes de Faxinal do Soturno

Nos dias 22 e 29 de abril a equipe da Secretaria de Saúde de Faxinal do Soturno realizou as primeiras atividades do grupo de gestantes, mães e rede de apoio do ano de 2026.

Os encontros foram realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Sede e da Vila Verde Teto, conduzidos pela terapeuta ocupacional Luana Spanevello e pelas técnicas em enfermagem.

Foram tardes de aprendizados, descontração e acolhimento às futuras e também às já mamães. A equipe agradece a presença de todas e informa que em breve serão divulgadas as datas dos próximos encontros.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno

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