Retomada a obra do Centro de Eventos em São João do Polêsine

Na segunda-feira, dia 22 de junho, foram retomou as obras do Centro de Eventos de São João do Polêsine, com o trabalho iniciando pelo revestimento externo (reboco e pintura).

A realização da obra só está sendo possível por aporte dos recursos do Pré-Sal, no valor total de R$ 86.780.94. O prazo para conclusão é de quatro meses.

“Tivemos algumas intercorrências na obra, que ficou paralisada por um tempo, porém esta semana a empresa terceirizada retomou o trabalho e se comprometeu em terminar os serviços o mais breve possível”, destaca o prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine