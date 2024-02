Resultados iniciais da Rede de Empreendedores na Quarta Colônia indicam impactos positivos

Foto: Sebrae RS/Arquivo

O Sebrae RS divulgou os primeiros resultados da Rede de Empreendedores de Turismo da Quarta Colônia que tem o intuito de promover parcerias e estimular o crescimento do setor na região. O evento inaugural reuniu 71 profissionais e empreendedores do turismo em 2023 e foi marcado por uma sessão de negócios. Os dados levantados em janeiro de 2024 indicam que todas as ações da Rede foram consideradas fundamentais para o desenvolvimento turístico local por 100% dos participantes.

Após seis meses de atuação da Rede, 87% dos participantes mantiveram contato entre si para troca de informações e oportunidades de negócios. Mais significativamente, 61% dos participantes concretizaram negócios com outros membros da rede, demonstrando o impacto tangível das interações promovidas pelo evento. O grupo também realizou uma Imersão para Guias e Condutores, visando atualizar 30 profissionais do turismo sobre os atrativos da Quarta Colônia.

Carlos Henrique Karsten Junior, Gestor de Projetos de Turismo do Sebrae RS, afirma que os resultados são animadores e reforçam a importância de estreitar relações e conhecer profundamente o mercado, seus participantes e o potencial da região: “Ao fortalecer essa rede de colaboração, podemos impulsionar ainda mais o Turismo na Quarta Colônia. Em 2024, nossa meta é lançar e apoiar outras atividades que contribuam para o desenvolvimento contínuo do setor na região, consolidando-a como um destino turístico de destaque.”

O proprietário do Restaurante Dois a Dois, Cleiton Carlos Cassel, conta que a experiência foi positiva: “fizemos contato com uma guia de turismo que levou um grupo de turistas para o restaurante A expectativa é que os próximos eventos auxiliem as empresas a ampliar ainda mais a divulgação e a atração de clientes.”

A Rede de Empreendedores de Turismo é composta também pelo Hotel Recanto Business Center, ACISAT de São João do Polêsine, ACISA de Agudo, Prefeituras locais, Condesus Quarta Colônia e Monte Rei Estalagem e Gastronomia.

Fluxo turístico

Santa Maria, cidade polo da região, tem estreita relação com o fluxo de turistas na Quarta Colônia. O Relatório de Análise de Fluxo Turístico do RS publicado pelo Sebrae e Secretaria Estadual de Turismo (Setur), indica que a cidade recebeu 5,84% do total de visitas em 22 municípios do Rio Grande do Sul, totalizando 1 milhão e 288 mil turistas. O raio de captação de turistas revela que a maioria (85%) dos visitantes em Santa Maria reside a uma distância de até 500 km do município, destacando a predominância de turistas gaúchos na região.

Fonte: Sebrae