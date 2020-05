Restinguenses são presos pela Brigada Militar em Santa Maria

Na madrugada desta quinta-feira, dia 7, policiais militares da Patrulha Tático Móvel (Patamo) do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) prenderam dois homens de Restinga Sêca por tráfico de drogas em Santa Maria.

Na ocasião, a guarnição estava em patrulhamento no Bairro Carolina, quando recebeu uma denúncia de que haveria um transporte de entorpecentes nas imediações.

Durante as averiguações, os policiais localizaram um automóvel Corsa Sedan, com placas de Restinga Sêca, na Rua Amadeu Weimann. Após revista veicular foram encontradas quatro porções de cocaína totalizando 4.100 gramas e uma sacola com 5 porções de maconha totalizando 1.300 gramas, além da droga foi aprendido o valor de R$82,00 em dinheiro.

Os acusados, de 39 e 52 anos, foram encaminhados para à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

Fonte: Brigada Militar