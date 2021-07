Restinguense realiza restaurações de imagens sacras

Com os primeiros trabalhos na área da pintura iniciados há 15 anos, Eloá Druzian Bolzan, moradora de Três Vendas, interior de Restinga Sêca, tem se destacado nos últimos anos pela restauração e pintura de imagens sacras.

Com a fonte de renda da família obtida do trabalho com o gado e plantio de arroz, Eloá ocupa os momentos de folga para as restaurações, o quê para ela é um hobby. “Sempre tive uma facilidade no desenho desde criança e pintura eu gostava muito. Tive dois anos estudando no Colégio das Irmãs e lá se executava muito a pintura e o desenho. Isso despertou esse dom em mim”, revela a artista.

O despertar para o trabalho com imagens religiosas surgiu na localidade onde mora, quando houve a necessidade de restaurar a imagem do padroeiro Santo Isidoro. Durante uma visita do Arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert, ele visualizou as imagem e elogiou muito o trabalho executado por ela. “Este elogio me deu a certeza que eu poderia fazer as restaurações. As coisas foram acontecendo automaticamente, não fui atrás para oferecer meu trabalho, as pessoas que me procuraram”, revela.

Entre as restaurações já realizadas por Eloá está a Via Sacra da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Restinga Sêca, e o Monumento da Salete, em São João do Polêsine, e o mais recente foi a imagem de São Pedro, padroeiro da comunidade de Ribeirão, em São João do Polêsine.

Para aperfeiçoar o trabalho, Eloá realizou alguns cursos como o de pintura de telas e também de pano de prato, além de buscar novidades na internet. “Deus me deu esse dom, então eu tenho muito a oferecer e agradecer a todas as coisas boas que acontecem para mim e minha família. Então é uma maneira de dizer para Deus: muito obrigada por tudo que tem feito por mim na minha vida”, finaliza a artista.