Restinguense perde cerca de R$ 2,5 mil em novo golpe pelo Whatsapp

A Polícia Civil está alertando sobre um novo golpe que é aplicado usando o Whatsapp em Restinga Sêca. Nesta terça-feira, dia 1º, uma vítima restinguense perdeu cerca de R$ 2,5 mil ao ser enganada pelo criminoso.

Conforme o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Restinga Sêca, uma mulher, que mora no interior do município, relatou que recebeu uma mensagem pelo aplicativo de conversa no celular, onde a pessoa informa que era sua filha e que estava com um novo número de Whatsapp, além de ter a foto da filha no perfil. Durante a conversa e acreditando na história, a suposta filha pede para a vítima depositar cerca de R$ 2,5 mil em uma conta bancária, pois estaria precisando do dinheiro. Neste momento a mãe realiza a solicitação e acaba caindo no golpe. Posteriormente, a vítima entra em contato com a verdadeira filha e descobre que foi enganada.

A Polícia Civil acredita que os golpistas estão acessando as redes sociais das vítimas em busca de informações da vida pessoal e fotos para poderem aplicar o golpe. A recomendação, segundo a polícia, é nunca realizar depósitos bancários sem confirmar a veracidade do fato e sem antes ligar para o familiar para confirmar a solicitação do dinheiro.

De posse das informações e dados da conta bancária do golpista, a Polícia Civil irá investigar o crime.