Restinguense lança publicação: “De cola atada. Ditos no Sul”

Natural de Restinga Sêca, da localidade Colônia Borges, hoje morador de Santa Maria, Psicólogo e professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Reinoldo Marquezan (foto) está lançando o livro “De cola atada. Ditos no Sul” que resgata a linguagem do gaúcho, morador do interior.

Com um total de 156 páginas, a publicação traz ditos como “abrir o peito”, “aguentar o tirão”, “buenas e me espalho”, “bateu as botas”, “de meia tigela”, entre outros e, claro, com seus respectivos significados e história de criação. “Quem nasceu e se criou no interior tinha uma vivência com essa linguagem que hoje está desaparecendo. São expressões que foram criadas e faladas aqui no Sul da América e que hoje, em função da massificação da linguagem produzida pelos meios de comunicação, ela está sendo esquecida, desaparecendo de certa forma. Minha intenção na produção deste livro foi recuperar um pouco desta memória, desta linguagem que nos constituiu gaúcho”, revela o escritor em entrevista à Rádio Integração.

Sem perder os laços de amizade e sua origem, Reinoldo convidou o amigo restinguense Jaime Brum Carlos, poeta e escrito, para produzir o Prefácio. “O Jaime arriscou em entrar nessa do livro fazendo o Prefácio que, por sinal, um texto belíssimo nesta obra e que fala da nossa cultura”. Além disso, a publicação tem ilustração de André Krusser Dalmazzo. “O meu colega, o professor André, que é um ilustrador de mão cheia, apresentei o texto para ele e começamos a conversar sobre a possibilidade dele fazer alguns desenhos. Ele se encantou, assumiu integralmente e produziu cerca de 150 desenhos”, destacou Reinoldo.

Pensando no lado social, o escritor irá doar livros para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca para serem comercializados no município. Todo o lucro obtido com as vendas será destinado para a instituição restinguense investir nas ações em prol dos assistidos.

Em razão dos protocolos de prevenção ao Coronavírus, não haverá um ato de lançamento do livro. As pessoas interessadas em adquirir a publicação podem entrar em contato diretamente com o escritor pelo telefone (55) 99978-8923.