Restinguense integra projeto que avalia sintomas emocionais durante o Covid-19

Fabiane Schott, psicóloga de Restinga Sêca, está integrando um grupo formado por médicos psiquiatras, psicólogos, professores, residentes e alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Franciscana (UFN) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) está realizando o projeto “Monitoramento da evolução da sintomatologia pós-traumática, depressão e ansiedade durante a pandemia de Covid-19 em brasileiros”. O objetivo da ação é o de acompanhar a evolução de sintomas emocionais ao longo de seis meses, durante a pandemia do Coronavírus.

O questionário referente à segunda etapa do estudo, podendo ser respondido até esta terça-feira, dia 30 de junho. Ele contém perguntas sobre a experiência com a Covid-19, isolamento social, situação econômica, sintomas emocionais e comportamentais e hábitos de vida. Os dados são confidenciais e anônimos.

De posse dos dados, será possível levantar dados sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros, a fim de gerar informações relevantes para o tratamento de transtornos mentais como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e uso de substâncias.

No site www.covidpsiq.org você poderá obter os resultados da pesquisa que são de livre acesso.

O questionário pode ser respondido acessando o link:

https://pt.surveymonkey.com/r/covidpsiq2?L=4acolonia