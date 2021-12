Restinga Sêca:Biodigestor instalado no Hospital São Francisco é pioneiro no Estado

Na manhã desta quinta-feira, 2, foi realizado o ato simbólico de inauguração do Biodigestor instalado no Hospital de Caridade São Francisco.

O equipamento, tecnológico e inovador, foi instalado na instituição no final de outubro, quando se iniciou o processo de adaptação, sendo a primeira instituição hospitalar do Rio Grande do Sul a ter o equipamento.

Adquirido pelo Município de Restinga Sêca, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, o valor do equipamento totalizou cerca de R$19mil, sendo desses, R$11mil de recursos próprios e R$8mil repassados pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, através de repasses de multas que foram revertidas em prol do meio o ambiente.

“Dentro das ações que viemos trabalhando para diminuir o lixo no meio ambiente, o biodigestor vem como um projeto piloto, que, a partir dos seus resultados, será modelo para outras instituições”, destacou o secretário de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, Claudio Roberto Possebom.

O Biodigestor é um equipamento que transforma o resíduo sólido orgânico (restos de comida) em gás metano e biofertilizante. A capacidade final do equipamento é de até 10kg de resíduo por dia, que se converterá no equivalente a quatro botijões de 13kg de gás metano, o gás de cozinha, por mês.

“Desde o início do nosso primeiro mandato viemos trabalhando em soluções sustentáveis e que tragam a conscientização da nossa sociedade para o descarte adequado de lixo, reaproveitamento e reutilização. O biodigestor vem ao encontro dessa ideia, dentro do Projeto Jogue Limpo Com Restinga, que além de reutilização do resíduo sólido orgânico, evitando a emissão do gás metano na atmosfera, trará economia para o Hospital”, disse o prefeito Paulo Ricardo Salerno.

Inicialmente o biodigestor está recebendo 2kg de resíduos sólidos/dia. A quantidade aumenta gradativamente até chegar a sua capacidade máxima, que deve ser atingida na 30ª semana de uso.

Segundo a Nutricionista do Hospital São Francisco, Julia Drescher, na capacidade máxima, a economia em gás será de ¼ do uso mensal do Hospital. O biofertilizante vem sendo usado na horta do Hospital e também será doado para uso das agroindústrias locais.

O gás metano hoje é um dos principais responsáveis pelos danos a camada de ozônio, aquecimento global e poluição no mundo. Segundo a BBC:” Um dos dados mais surpreendentes do recente relatório da ONU sobre mudanças climáticas foi a proeminência do metano como gás responsável pelo aumento das temperaturas.”

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca