Restinga Sêca: Vila Felin irá receber a primeira edição do “Restinga Ação e Cidadania”

No próximo sábado, dia 25, acontece na Vila Felin, em Restinga Sêca, a primeira edição do Restinga Ação e Cidadania. A atividade faz parte do Programa Governo Comunitário da atual Administração Municipal.

Das 13h30min às 17h a Prefeitura estará no local ofertando diversos serviços para a comunidade. Ao final, haverá a inauguração da pracinha de brinquedos, da pavimentação da Rua Antonio Belamir Fontana e entrega do caminhão da Coleta Seletiva.

Confira os serviços que serão ofertados para a comunidade:

– Pesagem do Bolsa Família

– Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C, Sífilis

– Vacina da gripe

– Premiações do Programa Nota Fiscal Gaúcha

– Busca ativa à presencialidade escolar

– Escuta da comunidade

– Atualização cadastral do Cadastro Único

– Conscientização do descarte correto de resíduos

– Informações e cadastramento do MEI

– Cadastro para a Clínica de Castração Animal

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca