Restinga Sêca terá serviço de castração de animais em parceria com os Focinhos

A Câmara de Vereadores de Restinga Sêca aprovou na segunda-feira, dia 16, o Projeto de Lei que cria parceria entre o Município e a Associação Protetora dos Animais de Restinga Sêca, conhecida como Focinhos de Restinga, para a criação do Serviço Municipal de Esterilização e Controle Populacional de Animais.

Conforme o plano de trabalho apresentado no projeto, a sala de castração atenderá animais abrigados por protetores vinculados aos Focinhos, animais reconhecidamente de rua/comunitários, animais oriundos de famílias que são inscritas no Cadastro Único/Bolsa Família que não tenham condição financeira de pagar por castração, e os animais oriundos de protetores individuais situados no município, desde que assim sejam reconhecidos pelo Conselho Municipal de Política Animal (Comupa).

“É um momento maravilhoso para a causa animal. Será um grande benefício para toda a comunidade porque vamos conseguir combater de forma mais eficiente o problema do abandono e reprodução de animais nas ruas. Estamos muito felizes”, comemorou a presidente dos Focinhos, Edimeia Guidetti.

Com os recursos que serão repassados pelo Fundo Municipal da Política Animal (FUMUPA), a Associação Focinhos comprará os equipamentos e instrumentais cirúrgicos necessários para a realização de castrações e o município disponibilizará uma sala e uma profissional de Medicina Veterinária para a execução dos serviços. A aquisição de equipamentos será no valor de R$ 26.035,87.

A presidente do Comupa, a médica veterinária Saline Santos, será a responsável pelos serviços de esterilização. “Vamos suprir uma demanda antiga que é o controle populacional dos animais de rua e daqueles pertencentes a famílias atendidas por programas sociais. O Comupa já vem atuando na campanha de posse responsável de animais, e agora está contribuindo na efetivação do projeto de esterilização de cães e gatos. A parceria entre o Poder Público e a Associação Protetora dos Animais é fundamental para o sucesso desse projeto”, relata a profissional.

Responsável pela criação do Conselho e do Fundo de Política Animal, o vereador Norton Soares, também articulou o projeto da sala de castração junto à Prefeitura e comemorou a aprovação. “Primeiro criamos o Conselho e o Fundo de Política Animal. Em seguida, canalizamos recursos oriundos principalmente das licenças ambientais para abastecer o Fundo. Um ano depois estamos aqui aprovando o repasse desses recursos aos Focinhos para a compra de equipamentos para castração. Esse é um trabalho de médio prazo, nada nasceu da noite pro dia. Hoje estamos dando mais um passo importantíssimo no combate ao abandono de animais, o que é totalmente alinhado ao cuidado com a saúde pública em nosso município”, relatou o vereador.

O projeto aprovado segue agora para a sanção do prefeito Paulo Ricardo Salerno.