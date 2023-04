Restinga Sêca terá Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal

O município de Restinga Sêca e a Delegacia da Receita Federal de Santa Maria celebraram, na tarde desta quarta-feira, dia 5, um acordo para a instalação de um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Restinga Sêca.

O intuito é facilitar o acesso aos serviços prestados pela Receita Federal aos munícipes, dentre os quais estão cadastros; consulta a certidões e situação fiscal, declarações e demonstrativos; pagamentos e consulta a processos e procurações.

O fluxo mensal de atendimentos na Estação do Empreendedor, na Estação Férrea, chamou a atenção da Delegacia de Santa Maria, ainda em 2022. Nesta tarde, o prefeito Paulinho Salerno se reuniu com o Delegado da unidade, Alexandre Zorzo Righes, para assinatura do termo.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca