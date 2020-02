Restinga Sêca terá novos valores para os prêmios do Nota Fiscal Gaúcha em 2020

O Município de Restinga Sêca divulgou os valores que serão pagos aos sorteados no Nota Fiscal Gaúcha em 2020. Os cidadãos cadastrados no Programa participam de sorteios mensais de prêmios em dinheiro, que são disponibilizados e custeados pela Administração Municipal.

De maio a dezembro serão sorteados de R$ 400 a R$ 600 (veja tabela abaixo). Depois do sorteio, o cidadão premiado deve retirar o valor até 90 dias na Prefeitura Municipal.

O programa: Nota Fiscal Gaúcha é um programa que, por meio da distribuição de prêmios, visa incentivar os cidadãos e cidadãs a solicitar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no ato de suas compras, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo. Através do Programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha.

Confira os valores:

Maio/2020 – R$ 400.00

Junho/2020 – R$ 400.00

Julho/2020 – R$ 450.00

Agosto/2020 – R$ 450.00

Setembro/2020 – R$ 500.00

Outubro/2020 – R$ 500.00

Novembro/2020 – R$ 600.00

Dezembro/2020 – R$ 600.00

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca