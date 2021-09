Restinga Sêca terá a segunda edição do “Prêmio Aluno Destaque”

Suspenso no ano passado em razão da pandemia da Covid-19, a Secretaria da Educação de Restinga Sêca divulgou nesta terça-feira, dia 28, a realização da segunda edição do “Prêmio Aluno Destaque”.

Com o objetivo de educar e motivar, a premiação é destinada aos estudantes do 5° ao 9° Ano das escolas municipais. Neste ano as provas serão aplicadas na segunda quinzena de outubro. Já a premiação dos estudantes classificados ocorrerá no dia 18 de novembro, em solenidade que será realizada na Câmara de Vereadores.

O “Prêmio Aluno Destaque” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, quando a ação foi aprovada pelo prefeito Paulinho Salerno por meio do Projeto de Lei N° 3.522/2019.