Restinga Sêca será sede da 33ª Conferência Distrital do Rotary Club

O município de Restinga Sêca sediará nesta semana, entre os dias 18 e 20 de maio, a 33ª Conferência Distrital do Rotary Club – Distrito 4780 – Conferência Árvore é Vida. As atividades serão realizadas no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro.

Na programação estão reuniões, palestras, solenidade de abertura do evento com autoridades, plantio da árvore símbolo da conferência que é a Oliveira, inauguração da Placa do Marco Rotário da Conferência, homenagem póstuma, entrega das premiações e destaques do Ano Rotário 2022/23, entre outras atividades.

O evento contará com a presença de Nelson Harm, Governador do Distrito 4780 no Ano Rotário 2022/2023, quando também ocorrerá a apresentação de Feliciano Saucedo, Governador eleito para o Ano Rotário 2023/24.



PROGRAMAÇÃO

Dia 18 – Quinta-feira

19h30min – Jantar com a representante do Rotary Internacional, Governadora 2019/20 do Distrito 4490, Maria Vital Rocha



Dia 19 – Sexta-feira

10h – Inscrições e retirada do material no Hotel Business Center

10h – Plantio da árvore símbolo da Conferência – Oliveira e descerramento da Placa do Marco Rotário da Conferência

11h – Reunião com o Colégio de Governadores e a Representante do Rotary Internacional, Governadora 2019/20 do Distrito 4490, Maria Vital Rocha

13h – Almoço do Colégio de Governadores com a Representante do Rotary Internacional, Governadora 2019-2020 do Distrito 4490, Maria Vital Rocha – almoço por adesão. (Restaurante Di Paolo)

19h30min – Sessão Solene de Abertura da 33ª Conferência Distrital – Conferência Árvore é Vida – Entrada das bandeiras, abertura pelo Governador Nelson Harm, Hino Nacional e Rotário, Benção Ecumênica e recepção da Presidente da Conferência Governadora do Distrito 4780, Ano Rotário 2000-2001, Neli Coradini Abascal, manifestação das autoridades políticas locais convidadas, palavra do representante do Rotary Internacional, Governadora 2019/20 do Distrito 4490, Maria Vital

Rocha, manifestação e encerramento com o Governador Distrital, Nelson Harm

21h – Coquetel oferecido pelo Distrito 4780



Dia 20 – Sábado

7h30min – Credenciamento e retirada do material

8h30min – Abertura pelo Governador Nelson Harm

8h35min – Homenagem póstuma do Distrito 4780 aos companheiros do Ano Rotário 2022-23

8h45min – Apresentação da Comissão da Imagem Pública Distrito – GDI e Assistente

Regional de Imagem Pública, Patrícia Parreira

9h – Palestra com o Governador 2015-2016 do Distrito 4510 e Coordenador Regional da Imagem Pública da Região 31, Gesner Dias Júnior

9h45min – Coffee breack

10h – Apresentação da Comissão do DQA – Rodrigo Herrera

10h15min – Apresentação do Interact, Rotaract, Intercâmbio, DEI e RYLA

11h15min – Palestra com o empresário Roberto Argenta

11h50min – Considerações da Representante do Rotary Internacional, Governadora 2019/20 do Distrito 4490, Maria Vital Rocha

12h30min – Almoço no hotel por adesão

13h30min – Apresentação da Casa da Amizade

13h45min – Apresentação da Comissão de Empoderamento de Meninas – Governadora Distrital 2009/2010, Lia Pereira

14h – Apresentação da Comissão da Fundação Rotária e Pólio Plus – Governadora Distrital, 2008/2009, Dóris Vaz e Coordenadora da Pólio Plus, Cledinara Salazar

15h – Palestra sobre meio ambiente com o Governador Distrital 2001-2002 do Distrito 4510, Joper Padrão

15h40min – Resultado da eleição para Comissão de Escolha do Governador 2026/2027

15h45min – Divulgação da Convenção Internacional do Rotary Internacional

15h50min – Apresentação do Governador eleito Ano Rotário 2023/24, Feliciano Saucedo

16h – Apreciação da representante do Rotary Internacional, Governadora 2019/20 do Distrito 4490, Maria Vital Rocha

16h30min – Encerramento com o Governador Nelson Harm e entrega de mudas de árvores aos participantes da 33ª Conferência Distrital – Conferência Árvore é Vida

20h – Jantar/Baile de Encerramento com entrega das premiações e destaques do Ano Rotário 2022/23. Animação do baile de Nando Rodrigues e Banda.