Restinga Sêca sediou evento de capacitação para guias e condutores de turismo

Na última segunda e terça-feira, dias 4 e 5, aconteceu a capacitação “Imersão para Guias e Condutores de Turismo no Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco” no Centro de Eventos no Espaço Montagne, no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca. O evento foi promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus QC), em parceria com o Hotel Recanto Business Center e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS).

A imersão foi direcionada para guias e condutores de turismo do território da Quarta Colônia, com o objetivo de qualificar e contribuir com este público que possui um papel importante na recepção e guiamento/condução de turistas e visitantes na Região Turística da Quarta Colônia.

Durante os dois dias de evento, a programação contou com dinâmicas, informações sobre o Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco, atividades práticas, visita técnica, apresentação do Curso de Técnico em Guia de Turismo pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS) e finalizou com o Day Tur na Região da Quarta Colônia.

A imersão foi organizada e conduzida por Cátia Ferret, secretária de Turismo de Silveira Martins, Bianca Trindade, coordenadora de Cultura e Turismo de São João do Polêsine, e por Edicléia Cherobini, diretora de Cultura e Turismo de Ivorá.