Restinga Sêca sediará o 3º Seminário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. O evento, promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes), será realizado de 16 a 19 de março, no Hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca. A solenidade de abertura do evento, marcado para segunda-feira, dia 16, às 18h, terá a presença do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza.

Destinado a gestores, técnicos, conselheiros e usuários da área social, o encontro reunirá especialistas, autoridades e representantes de instituições para debater os desafios e as perspectivas das políticas de assistência e desenvolvimento social. A programação contará com palestras e painéis que abordarão temas estratégicos, como execução orçamentária no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), atenção à pessoa idosa e à primeira infância, segurança alimentar, inclusão socioprodutiva e oportunidades de desenvolvimento para a juventude, entre outros assuntos relevantes.

Além dos debates técnicos, o evento sediará a cerimônia de premiação do Selo Município Amigo do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, com a entrega de troféus e incentivo financeiro aos municípios reconhecidos pela qualificação e oferta do serviço.

A programação também contempla a capacitação dos Agentes de Desenvolvimento da Família (ADF), vinculados ao Programa Família Gaúcha, e o segundo encontro presencial do curso Primeira Infância: Formação e Ação, iniciativas promovidas pela Sedes.

O encontro conta com o apoio institucional do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas/RS), vinculado à Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma Sympla. Após a inscrição, o participante deverá preencher formulário para seleção dos painéis de seu interesse. As vagas são limitadas.

Serviço

O quê: 3º Seminário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul

Quando: 16 a 19 de março de 2026

Onde: Hotel Recanto Business Center – Restinga Sêca

Fonte: Sedes