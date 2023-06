Restinga Sêca sediará o 28º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS

Consolidado como referência para as discussões sobre cultura e políticas culturais nos municípios gaúchos, o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul (Codic/RS), órgão vinculado à Famurs, completa 30 anos em 2023. Fundado em setembro de 1993, o Conselho será homenageado durante a programação do 28º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS, realizado de 5 a 7 de junho, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

A comemoração será marcada com uma homenagem aos fundadores do colegiado. À época, o Codic era presidido pela Dinorá Garcia Feldens, de Lajeado, e tinha como vice-presidente Luci Magali Netto Torres, de Pelotas. O Conselho também era composto pelos seguintes dirigentes: João César da Silva, do município de Tapes, como 1º secretário; Maristela Moura, de Santa Maria, como 2ª secretária; Délcia Livi da Cruz, de Taquara, como 1ª tesoureira; Maria Regina Otto Lopes, de Carazinho, como 2ª tesoureira; Marisa Timm Sari, como assessora técnica de Cultura da Famurs; e Rubinho Oliveira, de Bagé, como coordenador da Comissão Provisória de Instalação do Codic.

O atual presidente do Codic, Evandro Soares, também secretário da Cultura de Bento Gonçalves, comemora a importante atuação do colegiado na defesa da cultura. “O Codic poder celebrar 30 anos é, de fato, muito importante e motivo de comemoração, pois é a instância de assessoramento aos municípios acerca das políticas culturais, que atua diretamente podendo instrumentalizar os gestores públicos de Cultura e defender a bandeira da cultura como fator de desenvolvimento cultural, social e econômico nos municípios”, justificou.

Evandro também salienta a importância de o Conselho no exercício de “papel preponderante acercar das articulações de políticas públicas”, seja no RS com atuação através do comitê bipartite ou em nível nacional, mas “atuando diretamente nessas articulações sempre visando uma boa administração pública acerca da Cultura no município, porque acreditamos que é no município que tudo acontece”, declarou.

O assessor técnico de Cultura da Famurs, Vinicius Brito, destaca a convergência do trigésimo aniversário do Conselho com o importante momento vivido pelo setor cultural gaúcho. “A celebração dos 30 anos do Codic neste momento se dá em meio a um momento de efervescência da Cultura, com sua afirmação como setor produtivo, econômico. Hoje, estamos celebrando uma série de políticas de fomento para os trabalhadores da Cultura, como FAC, LIC, Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Resultado de trabalhos incansáveis como o que o Codic faz há três décadas e que será celebrado em Restinga Sêca”, ressalta.



28º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS

O 28º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS acontecerá paralelamente ao 41º Congresso de Município do RS, no Hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca.

Além da homenagem ao Codic, a programação do evento irá discutir o novo Ministério da Cultura e a sua relação com os municípios; a pauta sobre direitos autorais, eventos públicos e as prefeituras; e o lançamento do Dia do Patrimônio, junto com a Secretaria da Cultura do RS. Durante o evento será realizada a eleição e posse da Executiva do Codic/RS – Gestão 2023/2025 e a posse do Colegiado de Representantes das Associações Regionais.

Ao fim do evento, será redigida a Carta do 28º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS, documento em que será registrada as demandas mais relevantes para o setor, a fim de qualificar a gestão das políticas culturais nos municípios, promovendo a cultura local, valorizando a diversidade e garantindo os direitos culturais aos cidadãos. A carta de 2022, por exemplo, teve como primeira reivindicação derrubada dos vetos das leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, em tramitação no Congresso Nacional, e participação do Codic/RS na regulamentação e aplicação dessas leis. Outro ponto defendido foi a recriação do Ministério da Cultura, com seus respectivos escritórios regionais.

As inscrições para o 28º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS são gratuitas e são estão disponíveis em bit.ly/28ForumCultura.

Fonte: Famurs