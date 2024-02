Restinga Sêca sediará o 1º Seminário Regional de Educação da Quarta Colônia

O auditório da Antônio Meneghetti Faculdade (AMF), no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, sediará nesta quinta-feira, dia 8, a partir das 8h, o 1º Seminário Regional de Educação da Quarta Colônia. A iniciativa objetiva o desenvolvimento e união na preparação do início do ano letivo.

Com a expectativa de reunir cerca de 500 profissionais da educação, o evento é uma oportunidade de compartilhamento de experiências, busca de novos conhecimentos e colaboração em estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem. O momento também será de celebrar e reforçar o compromisso com a educação de qualidade, demonstrando o potencial e a importância da região no cenário educacional.

Evento é uma promoção das prefeitura de Silveira Martins, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, São João do Polêsine e Nova Palma, em parceria com a Fundação Antônio Meneghetti (FAM), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Universidade Franciscana (UFN), Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e do Quarta Colônia Geoparque Munidal da Unesco.