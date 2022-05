Restinga Sêca sediará neste final de semana a Conferência do Reencontro Distrito 4780 do Rotary Club

Inicia nesta quinta-feira, dia 12, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, a 32ª Conferência Distrital – Conferência do Reencontro Distrito 4780 do Rotary Club.

Evento terá como sede até o próximo domingo, dia 15, o Hotel Recanto Business Center e reunirá 52 clubes de Rotary,12 clubes de Rotaract ,13 clubes de Interact , um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, um Rotary Kids e 13 Casas da Amizade.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (12/05)

9h – Plantio da árvore e inauguração do Marco Rotário da Conferência / Parque De Exposições Ivan Tavares

9h30min – Visita ao Projeto Global Água e Novas Gerações – Botafogo Futebol Clube

11h30min – Visita ao Prefeito

20h30min – Jantar com Colégio de Governadores e o Representante Pessoal Rotary Internacional (RI) – Gov. 2013-14 Distrito 4490 Dejarino Santos Filho (restaurante do Hotel Recanto)

Sexta-feira (13/05)

08h30min – café da manhã com representante do R)

9h30min – Credenciamento/inscrição e retirada de material

10h30min – Coletiva de imprensa

12h – Almoço livre para Rotarianos

16h – Reprodução de projetos da família Rotária (Espaço para visitação)

19h – Sessão Solene de Abertura da 32ª Conferência do Distrito 4780 – Conferência do Reencontro – Cerimônia de Introdução das Bandeiras Oficiais e dos Rotary Clubs – Abertura oficial pelo Governador – Hino Nacional e Rotário (Orquestra Jovem Recanto Maestro) – Benção Ecumênica – Saudação do Pres da conferência – Palavra Rubem Beraldo – Palavra Gov. Luiz Carlos – Apresentação do Representante Pessoal RI – Gov. 2013-14 Distrito 4490 Dejarino Santos Filho – Palavra do Representante Pessoal RI – Encerramento pelo Gov. Luiz Carlos Emanueli Vieira

19h45min – Palestra Tulio Milman

21h – Coquetel com entrega de Premiações do ano 2019-20 pelo Gov. André Vilaverde Moutinho

Sábado (14/05)

7h30min – Credenciamento e retirada de material

8h30min – Abertura – Gov. Luiz Carlos Emanueli Vieira

8h45min – Homenagem Póstuma – Ano Rotário 2021-22

9h às 10h15min – Workshop – Interact – Rotaract – Intercâmbio – RYLA

10h15min às 10h30min – Desfile Casa da Amizade

10h30min às 11h – Débora de Oliveira – Supervisora do RIBO

11h às 11h40min – Palestra do Representante Pessoal RI – Gov. 2013-14 Distrito 4490 Dejarino Santos Filho

11h40min – Apreciação Representante do RI

11h50min – Encerramento

11h55min às 13h15min – Almoço

13h30min às 15h – Apresentação Projetos dos clubes

15h às 16h – Mauro Dias – Palestrante Motivacional

16h – Apresentação do Governador 2022-23 Nelson Harm

16h15min – Resultado da eleição dos indicados para Comissão de Escolha do Governador 2025-26

16h30min – Presidente da Conferência

16h45min – Encerramento pelo Gov. Luiz Carlos Emanueli Vieira

21h – Jantar de Encerramento com entrega de Premiações

Domingo (15/05)

Dia livre para visitação e lazer