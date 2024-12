Restinga Sêca sediará nesta terça-feira, dia 17, evento sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Nesta terça-feira, dia 17, a partir das 13h, no CTG Os Vaqueanos, em Restinga Sêca, ocorrerá uma formação para os profissionais da rede de Saúde, Assistência Social e Educação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Evento é aberto também aos familiares das pessoas diagnosticadas com o distúrbio.

Promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, a atividade tem como tema “Tea: Regulação emocional e estratégias facilitadoras” e será ministrada por Claudia Zirbes, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional e integrante do Centro Regional de Referência TEAcolhe de São Sepé.

O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

As inscrições para o evento são gratuitas. Clique AQUI para se inscrever.