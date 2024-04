Restinga Sêca sediará em maio o XXX Congresso Brasileiro de Turismo

No mês de maio, o município de Restinga Sêca sediará o XXX Congresso Brasileiro de Turismo (CBTuris), promovido pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR). Este congresso, reconhecido como o maior evento técnico-científico do turismo no Brasil, ocorrerá de 6 a 8 de maio no Centro de Eventos do Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

O CBTuris é uma plataforma essencial para reflexões sobre as atividades turísticas realizadas no Brasil. Este ano, o tema central será “Ciência e Inovação: Transformando a Governança Turística, e o Compromisso com a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”.

O evento surge como resposta à Estratégia Nacional de Inovação em Turismo 2021-2024 do Ministério do Turismo, visando melhorar a competitividade do turismo brasileiro e avançar nas metas do setor. Durante os três dias do congresso os participantes terão a oportunidade de se conectar com uma ampla rede de profissionais que moldam o cenário do turismo brasileiro. Além disso, poderão contribuir com artigos e publicações em revistas científicas, compartilhar experiências com organizações e empresas do setor e participar de uma variedade de atividades, incluindo oficinas, debates, palestras e exposições.

Os objetivos do congresso incluem a conexão entre profissionais do meio empresarial, acadêmico e de órgãos públicos e privados, assim como o fomento ao empreendedorismo e à inovação com base nas tendências globais para o Brasil. O público-alvo do evento inclui turismólogos, bacharéis, tecnólogos, professores e estudantes de turismo, hotelaria, gestores públicos, guias de turismo e especialistas de diversas áreas.

Uma oportunidade imperdível para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos, estabelecer conexões profissionais e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo brasileiro.

Para mais informações e inscrições, visite o site oficial do evento em: www.abbtur.org.br/cbturis2024

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca