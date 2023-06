Restinga Sêca sediará 2º Congresso ESA/RS

A Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, receberá nesta sexta-feira, dia 16, e no sábado, dia 17, o 2º Congresso da Escola Superior de Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS).

O Congresso ESA/RS objetiva promover palestras e debates de temáticas inovadoras da área jurídica de interesse dos estudantes e dos advogados, contando com renomados palestrantes e propiciando momentos de interação e conhecimento para suas práticas profissionais.

A ESA/RS, dentre suas atribuições, possui o estímulo e o desenvolvimento de atividades voltadas ao aperfeiçoamento e a atualização cultural, técnica e profissional dos advogados. Com 37 anos de história, atualmente a sede da entidade está localizada Porto Alegre.

O 2º Congresso ESA/RS é uma promoção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), com apoio das subções anfitriãs Agudo e Santa Maria, Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) e Antonio Meneghetti Faculdade (AMF).

Mais informações podem ser obtidas no site: https://congressoesars.com.br/

Programação

Dia 16 – Sexta-feira

18h – Credenciamento

19h – Abertura

20h – O Futuro da Advocacia com Claudio Lamachia

Dia 17 – Sábado

9h – Debate – Revisão da Vida Toda

Jane Berwanger

Tiago Beck Kidrick

10h10min – Responsabilidade Civil e Regulação de Conteúdo na Internet

Eugênio Facchini Neto

11h05min – Mídia, Sistema Penal e Tribunal do Júri

Bruno Seligman de Menezes

12h – Intervalo

14h – O aumento do encarceramento feminino nos últimos 22 anos no Brasil e no mundo.

Caroline Bispo

14h55min – O Crédito Tributário na Recuperação Judicial

Cássio Cavalli

15h40min – Coffee Break

15h55min – Debate – Inteligência Artificial: O Desafio da Advocacia

Filipe Pereira Mallmann

Juliano Madalena

17h05min – Transação Tributária

Luiz Trindade

18h – Perspectivas da Reforma Trabalhista

Raimar Machado

18h45min – Reforma Trabalhista e os seus Limites

Francisco Rossal Araújo