Restinga Sêca sediará 17º Fórum dos Secretários de Desenvolvimento Econômico

Ocorrerá nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5, no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, o 17º Fórum dos Secretários de Desenvolvimento Econômico.

Na programação estão palestras, apresentação de projetos de sucesso, orientações sobre acesso a créditos, divulgação de tecnologias para o setor, perspectivas do setor econômico, assinatura de convênios, entre outras atividades.

Evento é uma promoção da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Badesul, que é uma agência de fomento vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Governo do Estado, Banco de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) e Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JUCISRS).

PROGRAMAÇÃO

Dia 4 – Quinta-feira

13h – Recepção e credenciamento

13h30min – Abertura

14h – Programas de incentivo do governo: Secretário Estadual Ernani Polo

14h40min – Tecnologias disrruptivas para as cidades – Inteligência Artificial – 5G

15h50min – Sistemas de produto da agricultura como vetor de retenção de renda: case de Ibirubá

16h40min – Acesso a crédito como vetor de desenvolvimento: Imembuí, RS Garanti, Banrisul, Badesul e BRDE.

18h – Encerramento

Dia 5 – Sexta-feira

9h – Junta Comercial: promovendo a desburocratização e desenvolvimento para os municípios

9h40min – Mobilidade elétrica / Energia sustentável

10h40min – Perspectivas mundiais que afetam a economia local

12h – Almoço

13h30min – Plataformas do governo que geram desenvolvimento: RSDigital e Tudo Fácil Empresas

14h30min – Assinatura coletiva de convênios ou termos de interesse