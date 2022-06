Restinga Sêca sedia “Curso de aplicação correta e segura de defensivos agrícolas”

Fotos: Francisco Bolzan

O Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) estão realizando nesta semana, em Restinga Sêca, o “Curso de aplicação correta e segura de defensivos agrícolas”.

Com atividades teóricas e práticas ministradas por Elcyr Gausmann, instrutor do Senar, a primeira turma, com 11 alunos, iniciou as aulas na segunda-feira, dia 30, e encerram na manhã desta quarta-feira, dia 1º, totalizando 20 horas de qualificação. Já a segunda turma, com 15 alunos, iniciará na tarde desta quarta-feira e encerra na sexta-feira, dia 3, também com 20 horas /aula.

O curso atende a Norma Regulamentadora 31 (NR31) que estabelece os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho rural, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades do setor com a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural.

Segundo Gausmann, as aulas apresentam a utilização correta dos produtos químicos na lavoura com os equipamentos de pulverização, evitando o mau uso e possíveis intoxicações. Além disso, o curso torna apto o produtor a se cadastrar junto a Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) como aplicador de agrotóxicos. O cadastramento é obrigatório e estava previsto para ser exigido a partir deste dia 1º de junho, porém foi prorrogado até o próximo dia 1º de setembro.