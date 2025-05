Restinga Sêca sedia 1º Encontro de Escolas em Tempo Integral

Na última sexta-feira, dia 23, ocorreu no Polo Educacional Superior de Restinga Sêca o 1º Encontro de Escolas em Tempo Integral, com o tema: “Educação em tempo integral: caminhos para uma aprendizagem transformadora”.

O evento contou com diretoras e gestores escolares para trocas de experiências, reflexões e aprendizados ao longo de todo o dia. A mediação foi conduzida pela equipe da CH2 Educacional – Assessoria e Formação, com Catiéle Bonelli e Charles Santos que organizaram as discussões.

Estiveram presentes as escolas Edwaldo Hoffmann e Manuel Albino Carvalho de Restinga Sêca, além de representantes dos municípios de Formigueiro, Nova Palma, Dona Francisca e Santiago.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.