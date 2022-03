Restinga Sêca: Reunião acerta detalhes do Rodeio e Fandango da Integração

Foto: Francisco Bolzan/Rádio Integração

A noite desta terça-feira, dia 15, foi marcada por uma reunião que acertou os últimos detalhes do Rodeio e Fandango da Integração que ocorrerá neste sábado e domingo, dias 19 e 20, em Restinga Sêca. Evento integra a programação dos 63 anos de emancipação do município.

Contando com a presença da comissão organizadora do evento, a reunião definiu alguns detalhes que estavam pendentes quanto à realização do rodeio que ocorrerá na pista do Centro de Eventos e que terá a abertura oficial no sábado, às 8h30min. A participação nas provas é destinada somente para as entidades tradicionalistas de Restinga Sêca.

O rodeio será a moda antiga, com provas como estafeta, corrida do couro, argolinha, agilidade, rédeas, tômbola musical, provas de tiro de laço em várias modalidades e a 1ª Espora Solidária, uma gineteada em beneficio da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) a R$ 5,00. O ingresso dará direito a participar do sorteio de um potro crioulo doado pela Cabanha do Pajonal.

Outra atração da programação é o Fandango da Integração que ocorrerá no sábado, dia 19, a partir das 22h, no CTG Os Vaqueanos, com animação do grupo Os Mateadores. O ingresso é vendido ao valor de R$ 20,00 antecipado e na hora será R$ 25,00.