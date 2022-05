Restinga Sêca recebe emenda parlamentar de R$ 100 mil destinados para compra de um veículo

Foto: Prefeitura de Restinga Sêca

Foi entregue nesta sexta-feira, dia 6, o ofício de emenda parlamentar para a Prefeitura de Restinga Sêca destinado por meio do deputado federal Giovani Feltes (MDB) para aquisição de um veículo 0 km.

Conforme o Poder Executivo, o valor da emenda é de R$ 100 mil que, somados a uma contrapartida do município de R$ 20,9 mil, foi comprado um veículo utilitário destinado para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A entrega do documento foi realizada pelo assessor parlamentar do deputado Feltes, Gardel Silveira, quando estiveram presentes no ato o prefeito Paulinho Salerno, a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Naiane Araujo Dotto, o presidente do Poder Legislativo restinguense, Tiago Cantarelli, acompanhado do também vereador Altamir José Noro.