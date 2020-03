Restinga Sêca recebe a construção de 25 açudes em comunidades do interior

Para auxiliar produtores de 15 comunidades do interior do município, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente em parceria com a Emater, produtores rurais e Governo Estadual (SEAPDR), realizou nos últimos meses a construção de açudes. Através de retroescavadeira cedida pelo Estado, o operador pago pelos produtores, o óleo, manutenção do equipamento e transporte feito pelo município e os projetos técnicos elaborados pela Emater, 25 famílias foram contempladas.

As comunidades atendidas pelo programa foram: Barro Vermelho, Três Vendas, São Rafael, Jacuí, Rincão da Glória, Rosinha, Vila Rosa, Boqueirão da Estiva, São Miguel, São Sebastião, Estiva, Campo Novo, Sobrado, Espigão e Araçá.

A construção dos açudes irá auxiliar aos beneficiados e possibilitar o desenvolvimento de novas alternativas de produção, como a criação de peixes, além de garantir a irrigação das culturas de subsistências desenvolvidas em suas propriedades.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca