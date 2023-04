Restinga Sêca realiza adesão à categorização dos serviços de alimentação

Na tarde desta terça-feira, dia 18, a Administração Municipal de Restinga Sêca se reuniu com representantes do projeto de Categorização dos Serviços de Alimentação da Região Central do Estado para firmar de parceria.

O projeto é alinhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e vinculado à Universidade Franciscana (UFN) e tem entre diversos objetivos, o de promover a valorização dos locais que investem em qualidade no fornecimento de alimentação, integração entre setores público, privado e meio acadêmico e incentivo ao turismo e à economia local. A partir do desenvolvimento do projeto, busca-se contribuir com a melhoria da qualidade e redução dos riscos sanitários nos serviços de alimentação participantes.

Participaram do ato o prefeito em exercício, Vilmar Foletto; os fiscais da Vigilância em Saúde, Helena Lavall Mohr e Jefferson Seixas; a coordenadora técnica do projeto, professora Ana Lúcia Saccol; a doutoranda em Ciências e Tecnologia de Alimentos, Patrícia Scheffer e a mestranda em Ciências da Saúde e da Vida, Leticia Dalla Corte.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca