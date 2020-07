Restinga Sêca passa a ofertar próteses dentárias pelo SUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Restinga Sêca iniciou a implantação do Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), que ofertará próteses dentárias totais e parciais pelo SUS, através do Programa Brasil Sorridente.

A perspectiva é de qualificar o acesso do usuário aos serviços de saúde bucal e garantir a integralidade da atenção no âmbito odontológico. A meta é a realização de 20 próteses mensais.

A necessidade da prótese dentária será diagnosticada mediante o exame clínico de um cirurgião-dentista na Unidade de Saúde.

Segundo a Secretária de Saúde, Jocelaine Brauner, o serviço é uma demanda antiga da população. “Até então não havia sido ofertado pelo SUS no município. A realização dessas próteses dentárias é muito importante para a saúde da população, pois além da autoestima, traz benefícios na fala e principalmente na mastigação, todos esses fatores interferem diretamente na qualidade de vida e saúde da pessoa”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca