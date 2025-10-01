OUVIR A RÁDIO
Restinga Sêca passa a integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa)

Na última semana, uma comitiva de Restinga Sêca esteve em Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, para participação em evento que integra o projeto ConSIM 3, promoção do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Na ocasião, o município restinguense passou a integrar de forma oficial o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

Durante o evento, o Consórcio Intermunicipal da Região Centro (Circ) recebeu a equivalência ao Sisbi-Poa). Este reconhecimento permitirá a agroindústrias já formalizadas, localizadas nos 33 municípios que integram o Circ, o comércio de produtos de origem animal em toda a região, bem como aquelas que atingirem os requisitos mínimos poderão vender produtos para todo o Brasil.

Conforme o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Pedro Monego, anteriormente as agroindústrias necessitavam aderir ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), que em determinado momento se tornou inviável a adequação dos municípios.

O projeto começou em 2023, com os primeiros estudos, tendo o apoio do Mapa. O Médico Veterinário de Restinga Sêca, Rafael Kohls, revelou que foi montada uma Câmara Técnica para realizar a harmonização das legislações e o envio de projetos de lei às Câmaras Legislativas para a adequação ao Sisbi.

A primeira empresa de Restinga Sêca a formalizar a adesão foi a Agroindústria Doce Mel, que participou do evento representada por. Luciano Puppe. A empresa está localizada na Estrada Carlos Holzschuch, na comunidade de Vila Rosa. Puppe celebrou a possibilidade de crescimento da empresa, com a possibilidade de comercialização em todo o país, agradecendo também o apoio dado pelo Poder Executivo, por meio da Vigilância em Saúde e ao Serviço de Inspeção Municipal (Sim), que estão apoiando as agroindústrias que têm o desejo de expansão.

Estiveram presentes na cerimônia, representando o município, o prefeito Norton Soares, o secretário Pedro Monego, o veterinário Rafael e a veterinária Maria Aparecida Bueno de Oliveira, além de Puppe.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca

