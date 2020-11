Restinga Sêca: pagos R$ 441 mil de emendas de Biolchi 

O município de Restinga Sêca recebeu um novo aporte de recursos por meio de emendas do deputado Márcio Biolchi que ultrapassam os R$ 441 mil. Uma delas destina R$ 305,6 mil a obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A outra emenda, de R$ 135.238,56, será para a revitalização e obras de melhorias no entorno da antiga Estação Ferroviária, cujos trabalhos já estão em andamento. A primeira parcela, de R$ 54.095, 24, foi paga em agosto, e os recursos foram repassados via Ministério do Turismo. Conforme o projeto, depois de concluída a reforma, o prédio vai a abrigar a Secretaria de Cultura, sala de reuniões, depósito, cozinha e banheiro, uma galeria, um bar/café e a Biblioteca Municipal Padre Gabriel Bolzan.

“Ao longo do ano trabalhamos para garantir recursos que beneficiem Restinga Sêca em diversas áreas, como infraestrutura e de apoio ao desenvolvimento do turismo. O foco do mandato está na articulação que produz resultados efetivos, beneficiando as comunidades – como é o caso de Restinga Seca”, destaca o parlamentar. “São conquistas que merecem ser comemoradas pelo prefeito Paulinho Salerno, pelo vice Wilmar Foletto e pelos nossos vereadores”, completa.

Os pagamentos foram comemorados pela administração municipal e pelos vereadores André Tonetto, José Carlos Turba, José Solon da Silva, Mauro França, Norton Soares, Tiago Cantarelli e pelo presidente da Executiva Municipal do MDB, Antonio Monnego.

As emendas do mandato de Biolchi destinadas a Restinga Sêca totalizam R$ 3,3 milhões e destinam-se a áreas como turismo, agricultura, infraestrutura e saúde, entre outros.

Fonte: Gabinete do deputado Marcio Biolchi