Restinga Sêca: mulher é multada em R$ 3 mil por abandonar ninhada com seis filhotes

Uma mulher foi multada nesta quinta-feira, dia 25, pelo município de Restinga Sêca, por ter abandonado uma ninhada de cães com seis filhotes de cerca de dois meses e meio de idade. A multa, no valor de R$ 3.150,16, foi aplicada com base na Lei Municipal nº 3.587/2020.

O caso veio à tona após denúncias de pessoas que reconheceram os filhotes e sabiam quem eram os donos. Ainda em outubro, a página da Associação Protetora dos Animais (Focinhos de Restinga) havia publicado um vídeo divulgando que os filhotes estavam disponíveis para adoção, mas esclarecendo que eles não faziam parte da lista de animais abrigados pela entidade. A publicação da época foi feita a pedido de conhecidos da família dona dos filhotes para ajudar a buscar adoções.

Para a surpresa dos envolvidos, a ninhada foi encontrada abandonada no último dia 7 de novembro. Durante o resgate, um filhote ainda fugiu com medo. Os demais foram encaminhamos para os cuidados dos Focinhos.

A mulher agora tem prazo para contestar a multa. No entanto, conforme a lei, em casos de abandono não se aplica atenuantes de diminuição da penalidade. Os valores das multas por abandono e maus tratos são destinados ao Fundo Municipal de Política Animal.