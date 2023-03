Restinga Sêca: Líderes de congregações cristãs participam de visita guiada às obras do Hospital de Caridade São Francisco

A convite da Secretaria de Saúde de Restinga Sêca e do Hospital de Caridade São Francisco, uma comitiva de líderes das congregações cristãs visitaram as instalações da unidade hospitalar na última quarta-feira, dia 1º.

A comitiva visitou as obras em andamento para recuperação do centro cirúrgico e também as instalações do pronto atendimento que passarão por reforma e ampliação. A visita às obras foi guiada pelo engenheiro civil Fabiano Missau, responsável técnico pelos trabalhos de reforma. Após, o secretário municipal de Saúde, Norton Soares, que desde dezembro coordena o processo de intervenção, e o gestor presidente do hospital, Matheus Ferrari, apresentaram um painel demonstrando o que tem sido feito na gestão da entidade a fim de recuperá-la e qualificar seu atendimento.

Conforme o secretário Norton, outros grupos da sociedade serão convidados para visitas guiadas. O objetivo é compartilhar com a comunidade tudo o que está sendo feito pela recuperação do Hospital, tornando o processo ainda mais transparente e democrático.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca