Restinga Sêca lidera ranking da Quarta Colônia em relação à geração de empregos

O Município de Restinga Sêca liderou, mais uma vez, o ranking da Quarta Colônia em relação à geração de empregos no primeiro semestre de 2025. Este dado é confirmado pelo portal de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, foram realizadas 783 admissões no período, enquanto 718 desligamentos de trabalhadores foram realizados, resultando num saldo positivo de 65 empregos. O chamado estoque, que se refere ao total de vínculos de emprego ativos no período, foi de 2.732 empregos ativos. Os números são ainda maiores considerando a última atualização do painel, que dá conta de saldo 76 e 2.743 vínculos ativos.

Conforme o Caged, a classificação do primeiro semestre registrou:

1º) Restinga Sêca: +65

2º) Faxinal do Soturno: +49

3º) Agudo: +45

4º) São João do Polêsine: +21

5º) Nova Palma: +15

6º) Pinhal Grande: +2

7º) Dona Francisca: 0

8º) Ivorá: 0

9º) Silveira Martins: -17

Este dado reflete um avanço considerável no setor de serviços, com destaque para empreendimentos voltados ao turismo privado. Em 2024, a busca pelo Município resultou na entrada de cerca de 243 mil turistas em Restinga Sêca e, no primeiro semestre deste ano, o setor teve alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, dado que evidencia a necessidade cada vez maior de mão de obra no setor.

Os dados podem ser conferidos no painel do Caged acessando o link:

bit.ly/4672zHx

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca