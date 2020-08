Restinga Sêca licita R$ 635 mil em equipamentos para a Saúde

No dia 13 de agosto ocorrerá o Pregão Eletrônico 034/2020, que tem como objetivo a aquisição de equipamentos médicos, mobiliários, processamento de dados, entre outros, para a Unidade Básica de Saúde da Bela Vista, outras Unidades de Saúde do Município e para o Pronto Atendimento Municipal, em Restinga Sêca.

O valor da Licitação é de R$ 635.635,65, valor de repasses do Governo Federal, entre eles R$ 199.870,00 de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Biolchi e R$ 100.000,00 de emenda parlamentar do deputado Pompeo de Mattos.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca