Restinga Sêca: Lançada a campanha “Jogue limpo com Restinga”

Lançada em Restinga Sêca na última sexta-feira, dia 16, a campanha “Jogue limpo com Restinga”. Ação é desenvolvida pelo Departamento de Meio Ambiente, Gabinete do Prefeito e Assessoria de Comunicação. Lançamento ocorreu na Prefeitura, na presença do prefeito Paulinho Salerno.

A campanha consiste em chamar a atenção da população restinguense sobre a produção de resíduos de cada família e a destinação correta do material. O objetivo é conscientizar a todos sobre os problemas causados ao meio ambiente quando não se realiza a separação dos materiais orgânicos e recicláveis, além da sua destinação correta.

Ao longo dos próximos dias a Prefeitura de Restinga Sêca está realizando a divulgação de diversas dicas e orientações sobre a preservação do meio ambiente e a destinação correta dos resíduos.

Mais informações sobre a campanha no link:

https://www.facebook.com/PREFEITURADERESTINGASECA